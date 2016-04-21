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abd dolarında bir ilk

ABD DOLARINDA BİR İLK

ABD hükümeti, 5,10 ve 20 dolarlık banknotlarını, kadın hakları ve demokrasi temasıyla yeniden tasarlama kararı aldı.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:35
Puan Ver : Abd Dolarında Bir İlk(9/10)9


ABD dolarında ilk kez siyahi bir kadının portresinin kullanılacak.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni 20 dolarlık banknotların ön yüzüne, kölelik karşıtı Afrika kökenli Amerikalı Harriet Tubman'ın portesine yer verilecek.



Banknotun arkasında ise ABD'nin 7. Başkanı Andrew Jackson'ın portresi ve Beyaz Saray resmedilecek. Yeni 20 dolarlar, böylece siyahi bir kadının resmini taşıyan ilk ABD banknotu olarak tarihe geçecek.



ABD banknotlarındaki ilk kadın, 1891-1896 yıllarında 1 dolarlık sertifikalar üzerinde resmedilen Martha Washington'du.








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