

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, NATO müttefiklerine yönelik dinleme iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı.







Toner, “ABD Başkanı Obama, Edward Snowden'ın suç oluşturan eylemlerinin ortaya çıkmasının ardından bu konuyla ilgili birkaç kez konuştu ve bunları açıklıkla yürüteceğimizi anlattı. Bunlar hâlâ geçerliliğini koruyor” dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD tarafından dinlendiğine ilişkin iddiaları da duymadığını savunan Toner, “Bizim istihbarat faaliyetlerinin ne olup olmadığına ilişkin konularda konuşmayacağım. Özellikle Türkiye için değil, genel olarak konuşuyorum” dedi.