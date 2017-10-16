Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak olan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, ikili temaslarda bulunmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'ya geldi.

"BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM"ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi.

Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.

VİZE SORUNU GÖRÜŞÜLECEK

Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada