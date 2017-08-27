Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Trump Kendi Adına Konuşuyor!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON: TRUMP KENDİ ADINA KONUŞUYOR!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın Charlottesville'de yaşanan ırkçı saldırılar sonrasında yaptığı tartışmalı açıklamalara destek vermeyerek "Başkan kendi adına konuşuyor" dedi.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Abd Dışişleri Bakanı Tillerson: Trump Kendi Adına Konuşuyor!(10/10)6

ABD televizyon kanalı Fox News'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Charlottesville'de ırkçı gruplar ve karşıt gruplar arasındaki olaylara değindi.

Tillerson, "Amerika halkının değerleri hakkında kimsenin şüphe duyduğunu ya da hükümetinin ve devlet kurumlarının bu değerleri geliştirmek ve savunmak noktasında bir şüphesi olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

"BAŞKAN KENDİ ADINA KONUŞUYOR"

Trump'ın yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesinin hatırlatılması üzerine Tillerson, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.

İKİ TARAFI DA ELEŞTİRMİŞTİ

Başkan Trump ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan ırkçı olaylar sonrasında, sadece ırkçı grupları hedef almakla kalmamış aynı zamanda karşıt grupların da şiddete bulaştığına dikkati çekerek iki tarafı da eleştirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Dışişleri  Bakanı  Tillerson  Trump  Kendi  Adına  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER