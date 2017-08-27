ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON: TRUMP KENDİ ADINA KONUŞUYOR!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın Charlottesville'de yaşanan ırkçı saldırılar sonrasında yaptığı tartışmalı açıklamalara destek vermeyerek "Başkan kendi adına konuşuyor" dedi.
ABD televizyon kanalı Fox News'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Charlottesville'de ırkçı gruplar ve karşıt gruplar arasındaki olaylara değindi.
Tillerson, "Amerika halkının değerleri hakkında kimsenin şüphe duyduğunu ya da hükümetinin ve devlet kurumlarının bu değerleri geliştirmek ve savunmak noktasında bir şüphesi olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.
"BAŞKAN KENDİ ADINA KONUŞUYOR"
Trump'ın yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesinin hatırlatılması üzerine Tillerson, "Başkan kendi adına konuşuyor." dedi.
İKİ TARAFI DA ELEŞTİRMİŞTİ
Başkan Trump ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan ırkçı olaylar sonrasında, sadece ırkçı grupları hedef almakla kalmamış aynı zamanda karşıt grupların da şiddete bulaştığına dikkati çekerek iki tarafı da eleştirmişti.
Kaynak: haberinburada
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