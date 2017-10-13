ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON: İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMEYECEĞİZ
ABD'de Trump yönetimi, Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmanın geleceği konusunda kararını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada, anlaşmadan çekilmeyeceklerini söyledi.
TRUMP AYRI BİR AÇIKLAMA YAPACAK
Tillerson ayrıca "Trump, anlaşmanın bizim çıkarlarımıza uymadığını söyleyecek" dedi.
İRAN TEHDİT ETMİŞTİ
İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili sert bir açıklama yapmış ve "ABD'nin nükleer anlaşma konusundaki duruşu, küresel kaosa yol açacaktır." demişti.
İran Parlamento Sözcüsü Ali Laricani, " ABD eğer nükleer anlaşmadan çıkarsa, bu onların sonu olacaktır. ABD'nin nükleer anlaşma konusundaki duruşu, küresel kaosa yol açacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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