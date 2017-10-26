ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON İLAN ETTİ: ESAD AİLESİNİN SALTANATI BİTİYOR!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda önemli mesajlar verildi.
"ESAD AİLESİNİN HÜKÜMDARLIĞI SONA ERİYOR"
Tillerson, "Esad ailesinin hükümdarlığı sona eriyor. Asıl önemli olan konu bunun nasıl olacağı" dedi. Tillerson ayrıca, Beşar Esad'ın herhangi bir rolünün olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.
"IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE ÇATIŞMASI KAYGI VERİCİ"
Tillerson, tartışmalı referandumun ardından Irak güçleri ile Peşmerge arasında yaşanan gerilimin kaygı verici olduğunu ifade etti.
"IRAK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR"
Irak'ta İran etkisi üzerine de konuşan Tillerson, Irak'ın bu etkiye direnmesi gerektiğini ve kendi ayakları üzerinde durabilecek kapasiteye erişmesi telkininde bulunduklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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