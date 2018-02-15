ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye geldi. Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYE ALINDI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ziyareti nedeniyle Ankara'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tillerson'ın gelişi öncesinde Esenboğa Havaalanında gazeteciler didik didik arandı. Aramalarda bir özel eğitimli köpek de kullanıldı. Polis ekipleri de Tillerson'un geçeceği güzergahında önlemlerini artırdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tilerson, Türkiye'ye geçmeden önce Lübnan'da yaptığı açıklamada, "ABD YPG'ye hiçbir ağır silah vermemiştir, dolayısıyla geri alacağı hiçbir şey yoktur" demişti. Görüşmede bu konunu da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada