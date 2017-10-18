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ABD Dışişleri Bakanı Tilerson: Arakan'daki Vahşete Dünya Kayıtsız Kalamaz

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLERSON: ARAKAN'DAKİ VAHŞETE DÜNYA KAYITSIZ KALAMAZ

Binlerce Müslümanın katledildiği, 1 milyondan fazlasının da göç ettirildiği Arakan'la ilgili aylar sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tilerson "Dünya, bu vahşete kaygısız kalamaz." dedi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Abd Dışişleri Bakanı Tilerson: Arakan'daki Vahşete Dünya Kayıtsız Kalamaz(8/10)4

Myanmar'da binlerce Müslüman'ın katledildiği, 1 milyondan fazla Müslüman'ın ise ülkesini terk ettiği insanlık dramıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "Dünya, bu bölgeden gelen vahşet haberlerine şahit olup kaygısız kalamaz." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KAYGI DUYUYORUM"

Bakan Tillerson, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde (CSIS) ABD ve Hindistan ilişkileri üzerine düzenlenen panelde, Arakan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arakan'da yaşananlardan dolayı "olağanüstü kaygı" duyduğunu belirten Tillerson, "Dünya, bu bölgeden gelen vahşet haberlerine şahit olup kaygısız kalamaz." ifadesini kullandı.

"ASKERİ YETKİLİLERİ SORUMLU TUTUYORUZ"

Tillerson, "Biz, askeri üst düzey yetkilileri bu olanlardan dolayı sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.

Arakan'da yaşanan olaylardan dolayı "birilerinin sorumlu tutulacağını" vurgulayan Tillerson, "Myanmar'ın geleceğinde nasıl bir rol oynamak istedikleri ordunun üst düzey yetkililerine kalmış, çünkü biz Myanmar'ı önemli demokratik olarak gelişmekte olan ülke olarak görüyoruz." dedi.

BİR MİLYONDAN FAZLA MÜSLÜMAN GÖÇ ETTİ

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi. 1 milyondan fala Müslüman mülteci konumuna düştü.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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