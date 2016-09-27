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abd dışişleri bakan yardımcısı türkiye'de

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE'DE

Ankara'da üst düzey temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken'ın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:24
Puan Ver : Abd Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'de(0/10)


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, bazı üst düzey temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak Blinken'ın ziyaretinin ana konusunu, özellikle DAEŞ'e karşı devam eden mücadelede Türkiye ile yürütülen işbirliği ile diğer bazı ikili ve stratejik konular oluşturulacak.



Blinken'a, Ankara temaslarında ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen'in de eşlik etmesi bekleniyor. Blinken'ın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.








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