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ABD Değil Adana! Hortum, 80 Saniyede Mahalleyi Yıktı Geçti

ABD DEĞİL ADANA! HORTUM, 80 SANİYEDE MAHALLEYİ YIKTI GEÇTİ

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. 80 saniye süren hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Abd Değil Adana! Hortum, 80 Saniyede Mahalleyi Yıktı Geçti(6/10)2

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum nedeniyle zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Hakkı Mertoğlu, "Valimizin talimatları doğrultusunda bölgeye gelerek gerekli hasar tespit çalışmalarını başlattık. Tespiti yapıp yaraları saracağız" dedi.

80 SANİYEDE YIKTI GEÇTİ

Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde geçen cumartesi akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. Kesik Mahallesine ulaşan hortum mahallenin kenarından 80 saniyede geçti. Ancak hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Hortum nedeniyle 5 evde maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Mahallede ise 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevli bir heyet mahalleye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Hakkı Mertoğlu, tespit çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Güney'den doğan ve Kuzey'e doğru ilerleyen hortum meydana gelmiştir. Valimizin talimatları doğrultusunda bölgeye gelerek gerekli hasar tespit çalışmalarını başlattık. Bu bölgede gördüğümüz hasarlar çatı hasarı daha çok ve çatıda oluşan ufak duvarların yıkıldığını görmekteyiz. Yıkılan malzemelerin çevredeki binalara hasarı olmuş. Tarımsal hasarlar ve telef olan hayvanların hasarı söz konusu. Tespiti yapıp yaralarını saracağız" diye konuştu."KÖYLÜLERİN ÇOĞU ZARAR GÖRDÜ"

Elektrik ve su tesisatı işleriyle uğraşan Erhan Enes ise mahalledeki evlerin elektrik panolarını tamir etti. Köylüye yardımda bulunmak için Karataş merkezden geldiğini belirten Enes, "Elektrik kabloları kopmuş, panolar yanmış. Bütün köylülerin çoğu zarar gördü. Yardım etmeye çalışıyoruz. Allah'tan gelen bu. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz onların" ifadelerini kullandı.

Hortumda hasar gören evlerin sahipleri de evlerin içerisini temizlemeye başladı. Çocuklar cam kırıklarını toplarken büyükler ise kırılan kapıları evden çıkarttı. Mahallede vatandaşların çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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