

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook'a, Türkiye'deki darbe girişimi soruldu.







Cook, "Darbe girişimi yalnızca Türkiye halkı yada başkaları için değil, bizim için de sürpriz oldu" dedi. Türk ordusu ile yakın ilişkileri sürdüreceklerini belirten Cook, IŞİD'e karşı Türkiye çıkışlı operasyonların devam edeceğini aktardı.







ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı müdahale operasyonlarında kullandığı İncirlik Üssü'nün son derece önemli olduğunu vurgulayan Cook, İncirlik'te elektrik kesintisinin sürdüğüne de belirterek, "Çalışmalarımız sürüyor ancak anladığım kadarıyla kesinti üs dışından kaynaklanıyor. O yüzden bu durumu açıklamayı Türk yetkililere bırakıyorum" diye konuştu.







Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin ardından, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'ın neden Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşmediği sorularına dolaylı yanıtlar verdi.







Cook, "Doğrudan görüşmediler. En son Varşova Zirvesi'nde konuşmuşlardı. Çarşamba günkü toplantıya davetliler biliyorsunuz. Bakan oradaki görüşmeyi dört gözle bekliyor. Biliyorsunuz, Türkiye'de çok şey olup bitiyor, hem ülke içinde hem de hükümet içinde. Bakanımız, Türk Savunma Bakanı ile yakın gelecekte görüşmeyi bekliyor. Bu şimdilik olmadı. Ancak bunun özel bir nedeni yok, sadece konuşmadılar" dedi.







Cook, koalisyon güçlerinin darbe girişiminde bulunanların uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları iddialarını da reddetti.