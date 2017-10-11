ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS'TAN YENİ AÇIKLAMA: ABD MİSYONLARINDA SAKLANAN KİMSE YOK
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan vize krizinin merkezindeki isimlerden biri olan ABD Büyükelçisi John Bass, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nde katıldığı etkinlikte konuştu. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, "ABD misyonlarımızda saklanan kimse yok. Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadık" dedi.
BASS'TAN YENİ AÇIKLAMALAR
Diplomasi muhabirleri ile ABD Büyükelçiliği Konutu'nda bir araya gelen Büyükelçi John Bass, önemli açıklamalarda bulundu.
"ABD MİSYONLARINDA SAKLANAN KİMSE YOK"
Bu hafta sonu ABD'ye gideceğini belirten Bass, yaşanan son gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"ABD misyonlarımızda saklanan kimse yok. Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadık. Temaslar sürüyor.
"ABD HÜKÜMETİNİN KARARI"
Vize hizmetlerini durdurma ABD hükümeti tarafından alınan karardır. ABD, bağımsız Kürt devleti koridorunu desteklemiyor. ABD Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.
"SAYESİNDE BİRÇOK UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI"
Topuz, Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Departmanı'nda çalışıyordu. Sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı."
"TÜRK HÜKÜMETİ İLE İLETİŞİME GEÇME NİYETİMİZ SÜRÜYOR"
"İki taraf olması gerektiği biçimde iletişim içinde değil" diyen Bass, "Türk hükümeti ile iletişime geçme niyetimiz sürüyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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