98 Yıllık İstanbul Takımı Eyüpspor, İsmini Değiştiriyor
Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek
Bakan Albayrak: Bu Yıl Doğalgaz Kesintisi Olmayan İlk Kış Olacak
Abd Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: Abd Misyonlarında Saklanan Kimse Yok
Meyve Ve Sebzelerin Üzerine Etiket Yapıştırılmayacak
Yerli Yatırımcıların Dolar Satışı, Kurun Yükselişini Durdurdu
Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi
Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki Abd'li Basketbolcuya Vize Çıktı
Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum
Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı Oyuncularına Ev Hediye Etti
Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı
Fıfa, Pakistan'ı Tüm Organizasyonlardan Men Etti
Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak
Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi
Rusya'dan Abd'li Diplomatlar İçin Yeni Hamle! Kota Geliyor
2 Yıl Önce El Üstünde Tutulan Arda Turan, Şimdi Dibe Vurdu
Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek
Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı
Dolar Vize Açıklamalarıyla Yeniden Yükselişte

ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS'TAN YENİ AÇIKLAMA: ABD MİSYONLARINDA SAKLANAN KİMSE YOK


ABD Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: ABD Misyonlarında Saklanan Kimse Yok
Tarih : 11 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Abd Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: Abd Misyonlarında Saklanan Kimse Yok(9/10)5

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan vize krizinin merkezindeki isimlerden biri olan ABD Büyükelçisi John Bass, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nde katıldığı etkinlikte konuştu. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, "ABD misyonlarımızda saklanan kimse yok. Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadık" dedi.

BASS'TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Diplomasi muhabirleri ile ABD Büyükelçiliği Konutu'nda bir araya gelen Büyükelçi John Bass, önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD MİSYONLARINDA SAKLANAN KİMSE YOK"

Bu hafta sonu ABD'ye gideceğini belirten Bass, yaşanan son gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"ABD misyonlarımızda saklanan kimse yok. Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadık. Temaslar sürüyor.

"ABD HÜKÜMETİNİN KARARI"

Vize hizmetlerini durdurma ABD hükümeti tarafından alınan karardır. ABD, bağımsız Kürt devleti koridorunu desteklemiyor. ABD Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.

"SAYESİNDE BİRÇOK UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI"

Topuz, Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Departmanı'nda çalışıyordu. Sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı."

"TÜRK HÜKÜMETİ İLE İLETİŞİME GEÇME NİYETİMİZ SÜRÜYOR"

"İki taraf olması gerektiği biçimde iletişim içinde değil" diyen Bass, "Türk hükümeti ile iletişime geçme niyetimiz sürüyor" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Büyükelçisi  Bass  Tan  Yeni  Açıklama  Abd  Misyonlarında  Saklanan  Kimse  Yok  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER