

1915 olaylarıyla ilgili ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlayan açıklamada "soykırım" ifadesini kullandı. Bildiride ‘soykırım' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. Elçilik, skandal ifadeyi silerek açıklamayı düzeltti.







Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan kapsamında konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.







Obama'nın açıklamasına benzer bir açıklama da ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'ne ait internet sitesinde yayınlandı. Ancak açıklamada ‘soykırım' ifadesinin kullanılması büyük tepki topladı. Skandal ifade, bir de elçiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan ABD Büyükelçiliği, sosyal medyadaki paylaşımı sildi.







İnternet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamadaki ‘soykırım' ifadesini ise kaldırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Washington-Ankara hattında krize neden olabilecek skandal ifadeyle ilgili Büyükelçilik'in nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu.



