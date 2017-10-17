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ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS'IN TEHDİDİNDEN SONRA, MERSİN'DE POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ


ABD Büyükelçisi Bass'ın Tehdidinden Sonra, Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Tarih : 17 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Abd Büyükelçisi Bass'ın Tehdidinden Sonra, Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi(7/10)3

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin de mimarı olan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye'deki görev süresi dolduğunda bir basın toplantısı düzenlemiş ve vize kriziyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak Bass'ın vize konusunda söylediklerinden çok, tamamen konu dışı söylediği bir ifade dikkat çekmişti.

"BİZİM SAYEMİZDE TERÖR SALDIRISI YAŞANMIYOR"

Bass, ABD'nin Türkiye'ye terörle mücadele konusunda verdiği desteği vurgulamak isterken "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil işbirliğimizin sonucu" demişti.

Bu ifade, hem hükümette hem de kamuoyunda bir tehdit olarak algılanmış, Bass'ın ve dolayısıyla ABD'nin "ilişkilerimiz bozulursa saldırılar yeniden başlar" mesajı verdiği yorumları yapılmıştı.

MERSİN'DEKİ SALDIRININ ZAMANLAMASI MANİDAR

Vize krizi ve tehdit tartışması sıcaklığını korurken, Mersin'den akşam saatlerinde bombalı saldırı haberi geldi. Mesai sonrası polisleri taşıyan servis aracına, teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı korkunç saldırıda 12 polis yaralandı.

"SALDIRILARDA ABD'NİN PARMAĞI MI VAR?"

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Bass'ın tehdit gibi sözlerinin üzerinden daha bir hafta bile geçmeden düzenlenen bu saldırı, kamuoyundaki "Saldırılarda ABD'nin rolü mü var?" şüphesini güçlendirdi. Haberler.com/Özel

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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