ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN OLDUĞU CADDENİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ!
Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Meclisi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin " Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin karar aldı.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.
"GÜLEN" İSİMLİ SOKAKLARDA DEĞİŞTİRİLDİ
Belediye meclisinde, Ankara'nın bazı ilçelerinde yer alan 7 adet "Gülen" isimli cadde ve sokak, belediye meclisine sunulan teklif sonucunda oy birliğiyle kabul edilerek, "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Kayı", "Diriliş", "Bayrak" olarak değiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nde alınan kararla isim tabelaları, Valilik onayının ardından yerine asılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
- Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
- İran, Abd'ye Resti Çekti: Suriye'yi Terk Edin
- Putin İle Görüşmesi Hayali Çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar