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Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN OLDUĞU CADDENİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ!


ABD Büyükelçiliğinin olduğu caddenin ismi değiştirildi!
Tarih : 14 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!(10/10)6

Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Meclisi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin " Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin karar aldı.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

"GÜLEN" İSİMLİ SOKAKLARDA DEĞİŞTİRİLDİ

Belediye meclisinde, Ankara'nın bazı ilçelerinde yer alan 7 adet "Gülen" isimli cadde ve sokak, belediye meclisine sunulan teklif sonucunda oy birliğiyle kabul edilerek, "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Kayı", "Diriliş", "Bayrak" olarak değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde alınan kararla isim tabelaları, Valilik onayının ardından yerine asılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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