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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRACAKLARDI! 2 DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI


ABD Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı! 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Tarih : 16 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği'ne Saldıracaklardı! 2 Deaş'lı Terörist Tutuklandı(7/10)3

Samsun'da, geçen 5 Mart'ta, ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si tutuklandı. 1'i kadın, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp, sınır dışı edildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EYLEM EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Samsun'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ ÜYESİ 4 KİŞİ'DEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Geçen 5 Mart'ta Samsun- Ankara Karayolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al Doorı, Fernas Hüseyin Ali, Omar Shıhab Ahmed Al Doorı ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taha Al Doorı ve Omar Shıhab Ahmed Al Doorı tutuklanırken, Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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