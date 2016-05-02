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abd büyükelçiliği'nden flaş kilis açıklaması

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN FLAŞ KİLİS AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bursa, Gaziantep, Dicle, Nusaybin, Şırnak, Muş ve diğer yerlerde yaşanan saldırıları öte yandan Kilis ve Karkamış'ı sürekli şekilde hedef alan...

Tarih : 02 Mayıs 2016, 17:45
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği'nden Flaş Kilis Açıklaması(10/10)9


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bursa, Gaziantep, Dicle, Nusaybin, Şırnak, Muş ve diğer yerlerde yaşanan saldırıları öte yandan Kilis ve Karkamış'ı sürekli şekilde hedef alan ve sınır ötesinden gerçekleştirilen havan topu ve roket saldırılarını esefle kınıyor; ortak terör tehdidiyle mücadelede Türkiye ile beraber çalışmaya dair güçlü taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Bu zor zamanlarda, ABD'nin Türkiye'nin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhüdü sarsılmaz güçtedir" dedi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twıtter'den açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs günü, emek ve dayanışmayı kutlamak yerine, Türkiye'nin geçirdiği zor bir haftayı geride bıraktık ve yaşanan korkunç terör saldırısından ve trajik can kayıplarından bir kez daha derinden üzüntü duyduk. Bursa, Gaziantep, Dicle, Nusaybin, Şırnak, Muş ve diğer yerlerde yaşanan saldırıları öte yandan Kilis ve Karkamış'ı sürekli şekilde hedef alan ve sınır ötesinden gerçekleştirilen havan topu ve roket saldırılarını esefle kınıyor; ortak terör tehdidiyle mücadelede Türkiye ile beraber çalışmaya dair güçlü taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Bu zor zamanlarda, ABD'nin Türkiye'nin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhüdü sarsılmaz güçtedir. "








Etiketler: Abd  Büyükelçiliği  Nden  Flaş  Kilis  Açıklaması    haber

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