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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YARIN AÇILIYOR! TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİLER


ABD Büyükelçiliği yarın açılıyor! Türk polisine teşekkür ettiler
Tarih : 06 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği Yarın Açılıyor! Türk Polisine Teşekkür Ettiler(6/10)2

ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını belirterek "Türk polisinin güçlü desteğinden dolayı minnettarız" dedi.

DEAŞ TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ'ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği'nin yarın hizmet vereceğini açıkladı.

"TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIZ"

ABD Büyükelçilik Sözcüsü Gainer, yaptığı açıklamada "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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