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abd büyükelçiliği önünde olay

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE OLAY

Başkent Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 20 Aralık 2016, 09:49
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği Önünde Olay(6/10)7


Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast gerçekleştirilen yerin yakınlarında bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.



Olay saat 04.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi.



HAVAYA 8-9 EL ATEŞ AÇTI



Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.



Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.



Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Olayın, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast gerçekleştirilen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin yakınlarında gerçekleşmesi paniğe neden oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Abd  Büyükelçiliği  Önünde  Olay    haber

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