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ABD Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KARŞISINA ASILAN DEV AFİŞTEKİ TERÖRLE MÜCADELE MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez" mesajı dikkat çekti.

Tarih : 06 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti(9/10)5

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti.

"HİÇBİR GÜÇ TERÖRLE MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEZ"

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay yıldızlı dev afiş astı. Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye teröre geçit vermez, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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