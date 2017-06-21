ABD BUNU TARTIŞIYOR: YA PEMBE ÜNİFORMA İSTERLERSE?
Pentagon'un, Afgan ordusuna sağlanan orman kamuflajlı üniforma için harcadığı 28 milyon dolar ABD'de tartışma yarattı
16 yıldır Afganistan'da savaşan ABD'nin, sadece son 10 yılda Afgan ordusunun orman kamuflajlı üniformaları için 28 milyon dolar harcadığı orta çıktı.
Afganistan Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un kendisine sunduğu seçeneklerden en pahalı ve orman kamuflajına uygun üniformayı seçmesi ABD'de tartışma yarattı.
USA Today'a verdiği röportajda Afganistan'ın sadece yüzde 2.1'inin ormanlık alan olduğunu belirten özel müfettiş John Sopko, "Peki ya savunma bakanı moru ya da pembeyi sevseydi? Askerler için pembe üniformalar alıp, soru sormayacak mıydık? Bu delilik. Moda adına 28 milyon dolar harcadık. Çünkü savunma bakanı bu modelin daha hoş olduğunu düşünüyordu. Yani eğer pembe veya fıstık yeşili isteseydi, bunu da yapacak mıydık?" ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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