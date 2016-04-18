ABD BU TÜRK'Ü KONUŞUYOR! 32 YAŞINDA PROFESÖR OLACAK
Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi ve ‘giyilebilir kalp pili'nin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden profesörlük teklifi aldı.
Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren'e, dünyanın en önemli bilim merkezlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (Massachusetts Institute of Technology-MIT) profesörlük teklifi geldi. Müracaat etmemesine rağmen yapılan teklifi kabul eden Dr. Dağdeviren, gelecek yıl ocak ayında bu ünvanla göreve başlayacağını ifade etti.
Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı olan Dr. Dağdeviren, MIT Technology Review Dergisi'nin geçen yıl derlediği “35 Yaş Altı 35 Yenilikçi” ile Forbes Dergisi'nin “30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı” listelerinde de yer almıştı.
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