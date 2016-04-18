

Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren'e, dünyanın en önemli bilim merkezlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (Massachusetts Institute of Technology-MIT) profesörlük teklifi geldi. Müracaat etmemesine rağmen yapılan teklifi kabul eden Dr. Dağdeviren, gelecek yıl ocak ayında bu ünvanla göreve başlayacağını ifade etti.







Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı olan Dr. Dağdeviren, MIT Technology Review Dergisi'nin geçen yıl derlediği “35 Yaş Altı 35 Yenilikçi” ile Forbes Dergisi'nin “30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı” listelerinde de yer almıştı.