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ABD Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu

ABD BORSALARININ ÇÖKÜŞÜ ZENGİNLERE, 16 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

ABD borsalarında yaşanan çöküş, dünyanın en zenginlerinin de servetlerini eritti. Yaşanan çöküşün ilk beş zengine maliyeti 16 milyar doları geçti

Tarih : 09 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu(7/10)3

ABD'de faiz endişeleri kaynaklı başlayan satış dalgasının neden olduğu çöküş, servetlerde de önemli bir erimeye neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan ilk beş ismin toplam serveti 16.3 milyar dolar azalarak 366 milyar dolara geriledi.

ÇÖKÜŞ EN ÇOK JEFF BEZOS'U VURDU

Yaşanan çöküş en çok Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u vurdu. Bezos'un serveti 4 günde 5.3 milyar azaldı ve 113.2 milyar dolara indi.

Microsoft Kurucusu Bill Gates yaşanan çöküşte 2 milyar dolar, Berkshire Hathaway Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett ise 3 milyar dolardan fazla kaybetti.

Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ise 3.4 milyar dolar kaybetti.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in toplam kaybı ise 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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