ABD BORSALARI SERT YÜKSELDİ!
New York Borsası, haftanın son işlem gününde, Yunanistan ve kreditörlerinin anlaşmaya yakın olduğu beklentisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen`ın açıklamalarıyla sert yükseldi.
New York Borsası, haftanın son işlem gününde, Yunanistan ve kreditörlerinin anlaşmaya yakın olduğu beklentisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen`ın açıklamalarıyla sert yükseldi.
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