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abd bombacısı ile ilgili fbı'dan korkunç hata

ABD BOMBACISI İLE İLGİLİ FBI'DAN KORKUNÇ HATA

New York ve New Jersey'deki patlamaların şüphelisi Rahami'nin babasının, oğlunu "terörist" olduğu gerekçesiyle iki yıl önce FBI'a şikayet ettiği belirtildi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 10:47
Puan Ver : Abd Bombacısı İle İlgili Fbı'dan Korkunç Hata(0/10)


ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerindeki patlamaların zanlısı Ahmad Khan Rahami'nin babasının, 2014 yılında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlilerine oğlunun "terörist" olduğunu söylediği bildirildi.



ABD basınında yer alan haberlerde, zanlı Rahami'nin babasının 2014'te oğlunu FBI'a şikayet ettiği belirtildi.



Bunun üzerine FBI tarafından iki ay süren incelemelerde, Ahmad Khan Rahami'nin terörist olmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.








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