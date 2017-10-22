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ABD bayraklı yata zehir operasyonu! Yüzlerce kilo skunk yakalandı

ABD BAYRAKLI YATA ZEHİR OPERASYONU! YÜZLERCE KİLO SKUNK YAKALANDI

Çanakkale'ye yatla Yunanistan'dan getirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. ABD bayraklı yatta ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 2 milyon dolar.

Tarih : 22 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Abd Bayraklı Yata Zehir Operasyonu! Yüzlerce Kilo Skunk Yakalandı(9/10)5

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti.

ABD BAYRAKLI YATTA ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı 'Deep İsland' adlı, Geyikli'de konuşlu yata operasyon yapıldı. Şüpheliler yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu.

300 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi'ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR

Skunkun esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

SKUNK NEDİR?

Skunk, Türkiye'de ilk defa 2014 yılından düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Skunk'ın tohumu, esrarın ham maddesi hintkenevirinin laboratuvar ortamında genlerinin değiştirilmesiyle elde ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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