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ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR! BAHÇEYE DALDI, ANINDA YAKALANDI


ABD Başkonsolosluğu'nda Hareketli Dakikalar! Bahçeye Daldı, Anında Yakalandı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Abd Başkonsolosluğu'nda Hareketli Dakikalar! Bahçeye Daldı, Anında Yakalandı(8/10)4

İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine duvardan içeri atlayarak giren bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi.

"YOLUMU KAYBETTİM"

Habertürk'de yer alan habere göre; gözaltına alınan Orta Asyalı kişi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden herhangi bir bıçak ya da silah bulunmayan şahısın, "yolumu kaybettim" dediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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