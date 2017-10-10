ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNA KİMSE ALINMIYOR! VİZE İÇİN GELENLERE MESAJ KAĞIDI VERİLİYOR
Dün bayram nedeniyle kapalı olan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu bugün açıldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmadı, verilen mesaj kağıdıyla dönmek zorunda kaldı.
'Kristof Kolomb Günü' nedeniyle kapalı olan İstanbul Konsolosluğu bugün açıldı. Çalışanlar sabah saatlerinde konsolosluk binasına giriş yaptı. Salı günü için vize randevusu olanlar da konsolosluk önüne geldi. Ancak ABD'nin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması nedeniyle gelenler içeri alınmadı.
VİZE İÇİN GELENLERE MESAJ KAĞIDI VERİLİYOR
Gelenlerin arasında yer alan ve ABD'den konser için davet alan Hatay Medeniyetler Korosu üyeleri de kapıdan çevrildi. Koro üyeleri ellerine verilen ve iletişim bilgilerinin yer aldığı mesaj kağıdıyla dönmek durumunda kaldı.
DÜN AKŞAM 22:00'DE YASAK BAŞLADI
ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından dün akşam saat 22.00 itibariyle vize yasağı başladı.
TRANSİT YOLCULARA GİRİŞ VİZE VERİLMEYECEK
Yasaklar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara dün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı. Bu akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise bugün akşam saat 22.00'den sonra Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek.
Kaynak: haberinburada
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