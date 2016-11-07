ABD'de başkanlık seçimleri her dört yılda bir kasım ayının ilk salı gününde düzenleniyor. Seçimin salı günü yapılmasının ise tarihi bir nedeni var. 1800'lü yıllara uzanan Salı günü seçim yapılması geleneği, o yıllarda kent merkezine uzak yaşayan ABD halkı düşünülerek belirlenmiş.



ABD halkı, aylar süren seçim kampanyalarının ardından yeni başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor.







Amerikalıların, ülkenin 45'inci başkanı olarak Demokrat Parti adayı eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı mı yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamıDonald Trump'ı mı seçeceği yarın belli olacak.







Halk, ABD Kongresinin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyenin bulunduğu Senatonun üçte biri ve bazı valilikler için de oy kullanacak. Seçimler sonucunda ABD Kongresindeki sandalye dağılımları da yenilenecek.