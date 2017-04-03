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abd başkanı trump'ın kızı servetini açıkladı

ABD BAŞKANI TRUMP'IN KIZI SERVETİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 milyon dolar değerindeki mal varlığını açıkladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Abd Başkanı Trump'ın Kızı Servetini Açıkladı(9/10)6


 ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump mal varlığını açıkladı. New York Times'ın haberine göre, Trump ve Kushner'ın mâl varlığına, Trump International Hotel'deki hisseleri de dahil. Trump ailesine ait Washington'daki bu otelde Ivanka Trump'ın 25 milyon dolar değerinde hissesi bulunuyor. Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'a komşu olan otelden sadece geçen yıl 1 ila 5 milyon dolar arasında para kazandığı ifade edildi.



MAAŞ ALMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI



Trump'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapan damadı Jared Kushner ve geçen hafta başkanın asistanlığı görevine getirilen kızı Ivanka Trump görevleri boyunca maaş almayacaklarını açıklamıştı.



Çiftin geçen seneki kazançlarının 195 milyon dolar olduğu da belgede belirtiliyor.



İŞTE BEYAZ SARAY ZENGİNLERİ



Beyaz Saray'ın zenginleri listesi şöyle devam ediyor:



Baş Stratejist Steve Bannon:

13 ila 56 milyon dolar arasında mâl varlığı. Geçen seneki kazancı 2.5 milyon dolar.



Ekonomi Danışmanı Gary Cohn:

253 milyon ila 611 milyon dolar arasında mâl varlığı. Geçen senki kazancı 77 milyon dolar.



Danışmanı Kellyanne Conway:

10 milyon ila 39 milyon dolar arası mâl varlığı. Geçen seneki kazancı 800 bin dolar.



Basın Danışmanı Sean Spicer:

Geçen seneki kazancı 260 bin dolar. Üzerine kayıtlı kiralanabilir varlıklarının değeri 1.1 milyon dolar.



Özel Kalemi Reince Priebus:

2016 yılı kazancı 1.4 milyon dolar.



 



 



 



 



kaynak:haberler








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