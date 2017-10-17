ABD BAŞKANI TRUMP, KERKÜK KRİZİ HAKKINDA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU: TARAF TUTMUYORUZ
Kerkük'te günlerdir devam eden ve dün gece Bağdat yönetiminin operasyonuna dönüşen krizle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.
"TARAF TUTMUYORUZ"
IKBY ve Bağdat yönetimi arasında tercih yapmayan Trump "ABD Kürtlerle Bağdat yönetimi arasında taraf tutmuyor. Kürtler ile Bağdat'ın anlaşmazlık yaşamasından memnun değiliz" dedi.
PENTAGON AÇIKLAMA YAPMIŞTI
ABD'den, bölgedeki krizle ilgili ilk açıklama akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gelmişti. Açıklamada, Kerkük'te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yapılırken, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.
"ŞİDDET KULLANIMINA KARŞIYIZ"
AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak'ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz." dedi.
"EN İYİ SEÇENEK DİYALOG"
ABD'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Binbaşı Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur." dedi.
Kaynak: haberinburada
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