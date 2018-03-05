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ABD BAŞKANI TRUMP: BÜYÜKELÇİLİK AÇILIŞI İÇİN KUDÜS'E GİDEBİLİRİM!


ABD Başkanı Trump: Büyükelçilik açılışı için Kudüs'e gidebilirim!
Tarih : 05 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!(5/10)1

ABD Başkanı Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin açılışına katılabileceğini söyledi.

14 MAYIS'TA TAŞINACAK

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını, İsrail'in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıklamıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı'na, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" açıklaması yapmıştı.

TEPKİ ÇEKEN KARAR

Trump, dünyanın kilitlendiği Kudüs açıklaması öncesi kabine toplantısında zaten kararının ne olacağını ortaya koyan bir açıklamada bulunmuştu.

"Bunun çok geç kalınmış bir hamle" olduğunu savunan Trump, "Birçok başkan bir şeyler yapacağını söyledi ama artık cüret mi yoksa fikirlerini değiştirdiklerinden mi bir şey diyemiyorum, bir şey yapmadılar" dedi.

Karara Ortadoğu ve Avrupa'dan onlarca ülke tepki gösterdi.

FİLİSTİN'DEN ABD'YE: BU KABUL EDİLEMEZ BİR ADIMDIR

Amerika Birleşik Devletleri'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının beklenenden daha erkene alınması tartışmaları da beraberinde getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin Başkanının uluslararası yasallığa dayalı konuşması, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için ciddi ve tek anahtardır. Bu kabul edilemez bir adımdır, herhangi bir tek taraflı hareket kimseye meşruiyet sağlayamayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel teşkil edecek" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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