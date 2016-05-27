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ABD BAŞKANI OBAMA'DAN HİROŞİMA'YA TARİHİ ZİYARET!


ABD BAŞKANI OBAMA'DAN HİROŞİMA'YA TARİHİ ZİYARET!
Tarih : 27 Mayıs 2016, 11:28
Puan Ver : Abd Başkanı Obama'dan Hiroşima'ya Tarihi Ziyaret!(5/10)3


Başkan Obama, G-7 Zirvesi'nin ardından yakınlardaki bir ABD üssüne gitti.



Obama Hiroşima'ya 40 kilometre mesafedeki üste yaptığı konuşmada, tarihi ziyareti “en acılı ayrılıkların arasında bile nasıl köprü kurulacağının bir kanıtı” olarak değerlendirdi.



ABD Başkanı, II. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle özür dilemeyeceğini, ancak hayatını kaybedenleri onurlandıracağını söylemişti.



Obama atom bombasıyla hayatını kaybedenler adına yapılan anıt mezara çelenk bırakacak ve saldırıdan kurtulmayı başarmış kişilerle görüşecek.



Daha önce eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Hiroşima'yı ziyaret etmişti.








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