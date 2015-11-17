

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle kalabalık bir ekiple Antalya'ya gelen ve bir gece Antalya'da kalan ABD Başkanı Obama, geceyi Belek Turizm Bölgesinin en lüks otellerinden biri olan Calista Luxury Resort'ün kral dairesinde (Royal Suit) geçirdi. Golf sporuna merakıyla bilinen Başkan Obama için dünyaca ünlü golf sahalarının bulunduğu Belek bölgesinde hazırlık yapıldı. Yoğun programı nedeniyle golf oynayamayan Obama'nın, golf için tekrar Antalya'ya gelmek istediğini söylediği öğrenildi. G20 toplantıları nedeniyle ABD Başkanı Obama, 550 kişilik bir heyetle Antalya'ya geldi. ABD heyeti için Calista'nın tamamı tahsis edilirken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, güvenlik kuralları gereği başka bir otelde konaklatıldı.



7 tır güvenlik ekipmanı



ABD ekibi ay başında gelerek otelde çalışmaya başladı. 7 tırla getirilen güvenlik ekipmanı Başkan Obama gelmeden önce otele kuruldu. G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Belek Oteller Bölgesinde "kırmızı bölge" diye bir güvenlik bölgesi oluşturulmuştu. ABD Başkanı Obama'nın konaklaması sırasında otel içerisinde ana bina ve çevresinde ikinci bir güvenlik seviyesi oluşturuldu. ABD'den gelen personel dahil herkes özel belirlenen giriş ve çıkış noktalarında x-ray cihazları ile arandı. ABD'den özel olarak getirilen 3 eğitimli köpek de sürekli olarak bomba ve kimyasal araması yaptı.



Yemeğini ABD'den gelen aşçılar yaptı



Başkan Obama'nın yemeğini ABD'den gelen 2 aşçı ve butlerdan (özel kahya) oluşan ekip yaptı. Obama'nın yemek malzemeleri ABD'den getirildi, sadece taze sebze ve meyve Türkiye'den temin edildi. Türkiye'den temin edilen meyve sebzeler özel kimyasal koku alan köpekler tarafından tarandı. Başkan ve diğer üst düzey görevlilere 45 kişilik özel eğitimli butlerler hizmet verdi. Başkan Obama otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra fitness salonuna giderek spor yaptı. Obama'nın güvenliği nedeniyle zaman zaman otel personeli bulundukları mekanı terk edemedi.