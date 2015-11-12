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abd başkanı nihayet facebook sayfası açtı

ABD BAŞKANI NİHAYET FACEBOOK SAYFASI AÇTI

ABD başkanı Barack Obama, Twitter'da son derece aktif bir hesaba sahipti. Gerçi, önümüzdeki sene başkanlığı devredecek olsa da Obama nihayet kişisel Facebook sayfasını da açtı. Artık başkanın demeçlerini “likelamak” isteyenler, başkanın Facebook sayfasına üye olabilirler.

Tarih : 12 Kasım 2015, 09:25
Puan Ver : Abd Başkanı Nihayet Facebook Sayfası Açtı(9/10)11


ABD başkanı Barack Obama, Twitter'da son derece aktif bir hesaba sahipti. Gerçi, önümüzdeki sene başkanlığı devredecek olsa da Obama nihayet kişisel Facebook sayfasını da açtı. Artık başkanın demeçlerini “likelamak” isteyenler, başkanın Facebook sayfasına üye olabilirler.



Bir milyardan fazla abonesi bulunan Facebook, siyasi liderler tarafından çok tercih edilen bir platform değildi. Eski Norveç başbakanı, yeni NATO Genel Sekreteri gibi bazı sıradışı politikacılar dışında, özel hayatını Facebook'ta sergileyen çok sayıda siyasetçi bulmak mümkün değil.



Ancak şimdi ABD Başkanı Barack Obama da Facebook da kendini temsil eden bir sayfaya ait. İlgili Facebook hesabı aslında NATO Genel Sekreteri (Eski Norveç Başbakanı) Jens Stoltenberg'ın hesabı gibi, bizzat Obama tarafından yönetilen, güncellenen bir sayfa değil. Obama'nın danışmanları tarafından güncellenen sayfa, yine de başkana sesini duyurmak isteyen gençlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.



Otofokus hızı ile fark yaratacak








Etiketler: Abd  Başkanı  Nihayet  Facebook  Sayfası  Açtı    haber

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