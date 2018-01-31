ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İLK BİRLİĞİN DURUMU KONUŞMASINDA, CUMHURİYETÇİLERİN VE DEMOKRATLARIN...
ABD Başkanı Donald Trump, ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı o
ABD Başkanı Donald Trump, ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifi hazırlamaya davet ediyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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