ABD Başkanı Donald Trump, ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı o