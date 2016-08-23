ABD BAŞKAN YARDIMCISI BİDEN'DAN TÜRKİYE MESAJI
ABD Başkan yardımcısı Joe Biden Ankara ziyareti öncesi sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Türkiye'yi ziyaret edeceğini vurgulayan Biden terör saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
ABD Başkan yardımcısı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıklayarak Türkiye'ye geleceğini ifade etti.
ABD Başkan yardımcısı Biden mesajında şunları yazdı:
“Bir çocuk kullanılarak bir düğüne yapılan barbarca saldırıda 29'u çocuk 50 kişi öldü. 66 kişi yaralandı. Türk müttefikimizin yanındayız."
"Bu hafta, trajik saldırılar ve darbe girişimi sonrasında Amerika'nın Türk halkıyla dayanışmasının altını çizmek için Ankara'ya gidiyoruz.”
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