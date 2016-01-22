Resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca Amerikan değerleri değil tüm insanlığın değerleridir. Bizim sözünü ettiğimiz özgürlükler Türk halkı için yeni değildir; onlar sizin anayasanızda vardır" dedi.



ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, basın ve ifade özgürlüklerinin herkesin özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. Biden, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelmeden önce yaptığı açıklamada, "Yalnızca Türkiye'ye değil, bütün ülkelere özgürce eleştirebilmenin, özgürce nefes almak kadar gerekli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.







İfade özgürlüğünün, "temel özgürlüklerden bir tanesi" olduğunu vurgulayan Biden, "Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca Amerikan değerleri değil tüm insanlığın değerleridir. Bizim sözünü ettiğimiz özgürlükler Türk halkı için yeni değildir; onlar sizin anayasanızda vardır" dedi.







'Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'ni kastederek, 1000'den çok akademisyenin düşüncelerini ifade ettikleri için kovuşturmaya uğramaları konusunda Büyükelçi Bass ülkemizin düşüncelerini açıkladığını anımsatan Biden, "İfade özgürlüğü en temel özgürlüklerden bir tanesidir. Basın özgürlüğü herkesin özgürlüğüdür" diye ekledi.