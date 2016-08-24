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abd başkan yardımcısı biden türkiye'de

ABD BAŞKAN YARDIMCISI BİDEN TÜRKİYE'DE

Türk askerlerinin Cerablus kentine yönelik harekat düzenlediği gün, ABD'den önemli bir konuk geldi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 13:16
Puan Ver : Abd Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'de(0/10)


Türk askerlerinin Cerablus kentine yönelik harekat düzenlediği gün, ABD'den önemli bir konuk geldi. ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce 15 Temmuz darbe girişiminde saldırıya uğrayan TBMM'inde incelemelerde bulundu. Biden'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Başkanvekili Akif Hamzaçebi eşlik etti.








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