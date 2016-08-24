

Türk askerlerinin Cerablus kentine yönelik harekat düzenlediği gün, ABD'den önemli bir konuk geldi. ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce 15 Temmuz darbe girişiminde saldırıya uğrayan TBMM'inde incelemelerde bulundu. Biden'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Başkanvekili Akif Hamzaçebi eşlik etti.