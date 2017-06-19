

Entertainment Weekly, Us Weekly ve People dergileri haberi doğruladı, ancak doğum tarihi ve bebeklerin cinsiyetleri henüz kamuya açıklanmadı.







İkizlerin doğumuyla ilgili spekülasyonlar, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kadının Cuma günü üzerinde "B + J" yazan bir kartla bir hastaneye girmesinin ardından artmıştı.







Rap sanatçısı Jay Z ile evli olan Beyonce, Şubat ayında ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.







Beyonce, haberi Instagram hesabından bir fotoğrafla duyurmuştu. Bu paylaşım, Instagram tarihinde en çok beğeni alan paylaşım olmuştu.







Fotoğrafın yanında yer alan açıklamada "Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.







Çiftin 5 yaşında Blue Ivy adında bir kızları daha var.







Beyonce, hamileliğini açıkladıktan sonra, su altında yüzdüğü ve güllerle kaplı yatakta uzandığı fotoğraflarını da paylaşmıştı.







kaynak:hürriyet