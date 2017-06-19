Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

abd basını: beyonce ikizlerini doğurdu

ABD BASINI: BEYONCE İKİZLERİNİ DOĞURDU

Amerikan basını, pop yıldızı Beyonce'nin ikiz bebeklerini doğurduğunu açıkladı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:14
Puan Ver : Abd Basını: Beyonce İkizlerini Doğurdu(8/10)10


Entertainment Weekly, Us Weekly ve People dergileri haberi doğruladı, ancak doğum tarihi ve bebeklerin cinsiyetleri henüz kamuya açıklanmadı.



İkizlerin doğumuyla ilgili spekülasyonlar, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kadının Cuma günü üzerinde "B + J" yazan bir kartla bir hastaneye girmesinin ardından artmıştı.



Rap sanatçısı Jay Z ile evli olan Beyonce, Şubat ayında ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.



Beyonce, haberi Instagram hesabından bir fotoğrafla duyurmuştu. Bu paylaşım, Instagram tarihinde en çok beğeni alan paylaşım olmuştu.



Fotoğrafın yanında yer alan açıklamada "Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.



Çiftin 5 yaşında Blue Ivy adında bir kızları daha var.



Beyonce, hamileliğini açıkladıktan sonra, su altında yüzdüğü ve güllerle kaplı yatakta uzandığı fotoğraflarını da paylaşmıştı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Abd  Basını  Beyonce  İkizlerini  Doğurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER