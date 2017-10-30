ABD: BARZANİ'NİN İSTİFASINDAN MEMNUNUZ
Son dakika... IKBY Başkanı Barzani'nin istifa haberiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Memnunuz" açıklaması geldi.
ABD yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlık için bir dönem daha yarışmayacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"YETKİLERİNİ DEVRETMESİNİ TAKDİR EDİYORUZ"
Açıklamada, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir." ifadesine yer verildi.
"ABD YENİ DÖNEME HAZIR" MESAJI
Nauert, açıklamasında, "ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Güçlü bir IKBY, birleşik ve federal bir Irak'ın uzun vadeli istikrarı ve DEAŞ'ın mağlup edilmesi için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.
Bakanlık Sözcüsü ayrıca, IKBY'deki tüm siyasi partilere gündemdeki sorunların çözümüne katkıda bulunmaları noktasında çağrı yaptı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "DEAŞ'a karşı mücadelede" ve "IKBY ile yeni diyalog başlatmasında" önemli adımlar attığını vurgulayan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında işbirliği çağrısı da yaparak, tüm çatışmaların sona ermesini beklediklerini kaydetti.
REFERANDUM SONRASI DESTEĞİ ÇEKTİLER
Bağımsızlık referandumu sürecinde Barzani'ye örtülü desteğini esirgemeyen esirgemeyen ABD, referandum sonrası tavrını değiştirdi.
İSTİFA SONRASI ABD YÖNETİMİNE ÜSTÜ KAPALI SİTEM ETMİŞTİ
1 Kasım'da görev süresi dolan IKBY Başkanı Barzani, IKBY Meclisi'ne gönderdiği mektupla görev süresinin uzatılmamasını isteyip, görevinden istifa etmişti. Barzani daha sonra yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde düzenlediği operasyonlarda ABD silahlarını kullandığını söyleyip ABD yönetimine üstü kapalı sitem etmişti.
Kaynak: haberinburada
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