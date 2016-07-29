Kuzey Kore, ABD'nin Kim Jong Un'u yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol yaptığı açıklamada, "ABD bir oyun oynamaya kalkarsa şiddetli bir hesaplaşma olur" dedi.