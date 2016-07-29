ABD BARDAĞI TAŞIRDI
Kuzey Kore, ABD'nin Kim Jong Un'u yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol yaptığı açıklamada, "ABD bir oyun oynamaya kalkarsa şiddetli bir hesaplaşma olur" dedi.
Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong Un'u yaptırım listesine alan ABD'nin "kırmızı çizgiyi" geçtiğini bildirdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol, ABD'nin, Kim'i bireysel yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.
Hun, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay askerden arındırılmış bölgenin güneyinde ortak askeri tatbikat düzenleyerek savaş oyunu oynaması halinde, şiddetli bir hesaplaşmanın patlak verebileceği uyarısında bulundu.
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