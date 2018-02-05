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ABD Bankaları Birer Birer Bitcoin'i Yasaklıyor

ABD BANKALARI BİRER BİRER BİTCOİN'İ YASAKLIYOR

JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı.

Tarih : 05 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Abd Bankaları Birer Birer Bitcoin'i Yasaklıyor(10/10)6

Güney Kore'nin kripto para piyasası işlemlerini gerçek kişilerin hesapları ile sınırlandırmasının ardından sanal dünyanın en gözde ödeme şekline bir darbe de ABD'den geldi.

"TRANSFER SIRASINDA RİSK OLUŞABİLİR"

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risk nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Bank of America'dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.

8 BİN DOLAR ALTINA GERİLEDİ

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

18 Aralık'tan bu yana değerinin yarıdan fazlasını kaybetti ve kasımdan bu yana ilk kez 8 bin dolar altına geriledi. Bu hızlı düşüşte giderek artan hükümet sınırlamaları, manipülasyon korkusu ve Facebook'un kripto para reklamlarını yasaklayacağını açıklaması etkili oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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