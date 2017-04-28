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abd avrupa kuvvetleri komutanı ankara'da

ABD AVRUPA KUVVETLERİ KOMUTANI ANKARA'DA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ve beraberindeki heyet, bugün saat 11.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Tarih : 28 Nisan 2017, 17:33
Puan Ver : Abd Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ankara'da(6/10)8




Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Irak ve Suriye'deki genel durum hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.



 



kaynak:sabah










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