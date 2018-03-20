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Abd Askerleri Münbiç'te Ypg Toplantısında Görüntülendi
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ABD Askerleri Münbiç'te YPG Toplantısında Görüntülendi

ABD ASKERLERİ MÜNBİÇ'TE YPG TOPLANTISINDA GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'li askeri heyet, Münbiç'te YPG'lilerle bir araya geldi. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturması dikkat çekti.

Tarih : 20 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Abd Askerleri Münbiç'te Ypg Toplantısında Görüntülendi(7/10)3

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Münbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın bir toplantıda sivillerin arasında oturduğu görülüyor.

ANLAŞMAYA GÖRE GİTMELERİ GEREKİYOR

ABD ve Türkiye, Münbiç'teki YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı. ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle bir araya geldi. Ankara ve Washington arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristlerin kısa sürede ilçeyi terk etmesi gerekiyor.

Öte yanran Afrin'de gizlenen üç terörist, kent sakinleri tarafından yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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