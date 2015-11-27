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ABD ASKERİ İLK KEZ RESMEN SURİYE'DE


ABD ASKERİ İLK KEZ RESMEN SURİYE'DE
Tarih : 27 Kasım 2015, 15:48
Puan Ver : Abd Askeri İlk Kez Resmen Suriye'de(7/10)8


ABD askerleri Türkiye ve Kuzey Irak üzerinden geçiş yaptı.



AFP'ye konuşan Kürt kaynaklar, gelenlerin ilk ekip olduğunu söylerken; ABD askerlerinin Cerablus ve Rakka'ya yapılacak saldırıların planlanmasına yardımcı olacağını belirtti. ABD askerleri aynı zamanda Kürtlerle koalisyon halinde olan Arap ve Suriyeli Hıristiyanları da eğitecek.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada “50'den fazla ABD askerinin” ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.



ABD Başkanı Barack Obama ekim ayında yaptığı açıklamada, 50 kişilik bir özel harekât timinin Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.








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