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ABD Arakan'da Müslümanlara Karşı Girişilen Katliamı Sert Şekilde Kınadı

ABD ARAKAN'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI GİRİŞİLEN KATLİAMI SERT ŞEKİLDE KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Myammar'ın Arakan Eyaleti'nde Müslümanlara yönelik devam eden sistematik katliam "sert" şekilde kınadı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Abd Arakan'da Müslümanlara Karşı Girişilen Katliamı Sert Şekilde Kınadı(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıyı "sert şekilde" kınadı.

"SERT" ŞEKİLDE KINADILAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da, hükümetin önceki gün çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara karşı yeniden tırmandırılan katliamların kınandığı vurgulandı. Açıklamada, "ABD, Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin ölümcül saldırılarını sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

BİR AN ÖNCE BARIŞIN SAĞLANMASI İSTENDİ

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilenen açıklamada, saldırılara karışan kişilerin bir an önce adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Myanmar hükümetine seslenen ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan Müslümanlarının yaşadığı bölgede bir an önce barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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