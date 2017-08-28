ABD ARAKAN'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI GİRİŞİLEN KATLİAMI SERT ŞEKİLDE KINADI
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Myammar'ın Arakan Eyaleti'nde Müslümanlara yönelik devam eden sistematik katliam "sert" şekilde kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıyı "sert şekilde" kınadı.
"SERT" ŞEKİLDE KINADILAR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da, hükümetin önceki gün çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara karşı yeniden tırmandırılan katliamların kınandığı vurgulandı. Açıklamada, "ABD, Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin ölümcül saldırılarını sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.
BİR AN ÖNCE BARIŞIN SAĞLANMASI İSTENDİ
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilenen açıklamada, saldırılara karışan kişilerin bir an önce adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Myanmar hükümetine seslenen ABD Dışişleri Bakanlığı, Arakan Müslümanlarının yaşadığı bölgede bir an önce barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: haberinburada
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