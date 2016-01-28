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abd: anladığımız kadarıyla pyd toplantıda olmayacak

ABD: ANLADIĞIMIZ KADARIYLA PYD TOPLANTIDA OLMAYACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'yle ilgili Cenevre görüşmelerine katılacak grupların listesinin henüz açıklanmadığını hatırlatarak, “Bizim anladığımız kadarıyla PYD toplantıya katılmayacak” ifadesini kullandı.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:27
Puan Ver : Abd: Anladığımız Kadarıyla Pyd Toplantıda Olmayacak(7/10)8


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Cenevre'deki Suriye müzakerelerine terör örgütü PYD'nin davet edilmemesine ilişkin konuştu.Toner, Türkiye'nin PYD'nin toplantıya davet edilmesi halinde görüşmeleri protesto edeceğine atıfta bulunarak, “Kimin katılıp kimin katılmayacağı yönünde görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz. İlaveten kimlerin katılacağı Staffan de Mistura'nun tercihi. Biz de Suriyeli muhaliflerin nasıl seçileceği yönündeki işlemleri destekliyoruz” dedi.Birleşmiş Milletler'in (BM), henüz katılacak grupların listesini açıklamadığını hatırlatan Toner, “Fakat bizim anladığımız kadarıyla PYD bu hafta yapılacak toplantıda olmayacak” şeklinde konuştu.



Toner, Türkiye'nin Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) üyesi olduğunu ve bu süreçte önemli bir rolü bulunduğunun altını çizerek, “Haklı olarak bazı şüpheleri var. Suriye'de barış ve düzenin sağlanması onları direkt tehdit ediyor ve onlar için varoluşsal bir sorun” ifadesini kullandı.



Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve sürekli görüşme halinde olduklarını belirten Toner, detay vermekten kaçındı.








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