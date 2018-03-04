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ABD ANKARA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI!


ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini kapattı!
Tarih : 04 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Abd Ankara'daki Büyükelçiliğini Kapattı!(5/10)1

ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapattı. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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