ABD ANKARA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI!
ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapattı. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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