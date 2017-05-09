

Afganistan'da geçen haftalarda tüm bombaların anasını kullanan ABD, bu kez ülkeye takviye asker gönderebilir. Dışişleri Bakanlığı ve Ordu, Afganistan'a üç bin asker daha yollanmasını önerdi.







Ek askerler için son sözü Başkan Donald Trump söyleyecek. Trump'ın kararını 25 Mayıs'taki NATO zirvesinden önce vermesi bekleniyor.







Washington Post'a göre, Trump yönetimi ek asker önerisine sıcak bakıyor. Talebe onay verilmesi halinde Taliban liderlerini hedefleyen hava harekatları da tekrar başlayacak.







kaynak:milliyet