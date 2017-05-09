ABD, AFGANİSTAN'A 3 BİN ASKER DAHA GÖNDEREBİLİR
Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen teklif için son kararı Başkan Trump NATO zirvesinden önce verecek. ABD'nin halihazırda Afganistan'da 8 binden fazla askeri bulunuyor.
Afganistan'da geçen haftalarda tüm bombaların anasını kullanan ABD, bu kez ülkeye takviye asker gönderebilir. Dışişleri Bakanlığı ve Ordu, Afganistan'a üç bin asker daha yollanmasını önerdi.
Ek askerler için son sözü Başkan Donald Trump söyleyecek. Trump'ın kararını 25 Mayıs'taki NATO zirvesinden önce vermesi bekleniyor.
Washington Post'a göre, Trump yönetimi ek asker önerisine sıcak bakıyor. Talebe onay verilmesi halinde Taliban liderlerini hedefleyen hava harekatları da tekrar başlayacak.
kaynak:milliyet
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