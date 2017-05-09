Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

abd, afganistan'a 3 bin asker daha gönderebilir

ABD, AFGANİSTAN'A 3 BİN ASKER DAHA GÖNDEREBİLİR

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen teklif için son kararı Başkan Trump NATO zirvesinden önce verecek. ABD'nin halihazırda Afganistan'da 8 binden fazla askeri bulunuyor.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:55
Puan Ver : Abd, Afganistan'a 3 Bin Asker Daha Gönderebilir(10/10)10


Afganistan'da geçen haftalarda tüm bombaların anasını kullanan ABD, bu kez ülkeye takviye asker gönderebilir. Dışişleri Bakanlığı ve Ordu, Afganistan'a üç bin asker daha yollanmasını önerdi.



Ek askerler için son sözü Başkan Donald Trump söyleyecek. Trump'ın kararını 25 Mayıs'taki NATO zirvesinden önce vermesi bekleniyor.



Washington Post'a göre, Trump yönetimi ek asker önerisine sıcak bakıyor. Talebe onay verilmesi halinde Taliban liderlerini hedefleyen hava harekatları da tekrar başlayacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  Afganistan  A  3  Bin  Asker  Daha  Gönderebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER